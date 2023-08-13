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«Известия» показали обстановку в подтопленном Уссурийске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Спасатели Приморского края продолжают оказывать помощь жителям Уссурийска, подтопленного водой. Об этом 13 августа сообщил журналист «Известий» с места событий.

Как следует из кадров, сотрудники МЧС эвакуируют жителей подтопленных домов. Специалисты оказывают помощь нуждающимся. Рядом с подтопленными территориями дежурят медики скорой помощи.

«Вот то самое место, где вода прорвала семиметровую дамбу. Водяной поток хлынул с огромной силой, а дальше река размыла себе новое русло к жилым домам», — уточнил корреспондент.

Вода залила первые этажи многоквартирных домов. Один из местных жителей ловит рыбу с балкона. По его словам, на рыбалку обычно надо ехать, а так рыбачить очень удобно.

В воскресенье уровень воды начал снижаться. Утром вода была примерно на 40 см выше, чем к вечеру.

Спасатели Приморья эвакуировали более 1 тыс. человек из Уссурийского городского округа. В шести района Уссурийска проводят работы по восстановлению электроэнергии.

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Ранее в этот день дополнительная группа спасателей с инженерной техникой прибыла в Уссурийск в Приморье из Хабаровска. Прибывшие силы будут проводить в подтопленных районах работы по усилению и отсыпке размытого водой дорожного полотна, возведению защитных дамб.

О проране в дамбе на реке Раздольной в Уссурийске стало известно 12 августа. Были затоплены дома, детские сады и гаражи. Согласно данным администрации Уссурийска, дамба в эксплуатацию еще не введена. Срок ее сдачи запланирован на конец сентября.

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