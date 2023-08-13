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Экс-аналитик ЦРУ разоблачил существующий в американской разведке миф о России

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: американские спецслужбы неверно оценивают политику РФ
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Фото: commons.wikimedia.org/Central Intelligence Agency
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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) неверно оценивает политику России и ее цели, заявил в пятницу, 11 августа, экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон.

Разведка США продолжает воспринимать Россию как коммунистическое государство, отождествляя цели и политику РФ и СССР. Кроме того, Россия якобы стремится к воссозданию Советского Союза, указал экс-аналитик.

«Они (ЦРУ. — Ред.) не осознали тот факт, что Россия больше не является коммунистическим государством. Они все еще повторяют эту ложь, что русские и [президент РФ Владимир] Путин намерены воссоздать советскую империю», — заявил Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Кроме того, некоторые экс-сотрудники ведомства все еще продолжают ошибочно отождествлять политику Путина и политику руководителя СССР Иосифа Сталина, сказал Джонсон.

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6 августа бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что, недооценив Россию, Вашингтон пожертвовал всей украинской нацией. Теперь же, по его словам, власти США хотят обвинить Киев в поражении и «убраться восвояси», потому что не желают быть причастными к тотальному провалу на Украине.

Также 5 августа обозреватель Доминик Сансоне написал, что серьезная подготовка российских войск мешает ВСУ достигнуть поставленных в ходе контрнаступления целей. По его словам, в последнее время российские силы успешно уничтожают и захватывают иностранную технику, включая танки Leopard и боевые машины пехоты (БМП) Bradley.

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