Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе Запорожской области

Взрыв прогремел в городе Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он пообещал уточнить подробности позднее.

Другой информации о взрыве не поступало.

13 июля система противовоздушной обороны (ПВО) РФ над Мелитополем перехватила ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.