Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Ревнивец едва не задушил женщину на глазах у прохожих в Москве
Армия
Силы РФ уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью
Мир
Шольц выступил за продолжение международных переговоров по конфликту на Украине
Мир
СМИ узнали о желании Запада видеть женщину во главе минобороны Украины
Мир
МИД Великобритании предупредил граждан об угрозе терактов в Швеции
Армия
Минобороны показало видео уничтожения комплекта связи Starlink ВСУ
Происшествия
Новый пожар в подмосковном Раменском произошел в помещении ангара
Происшествия
ВСУ крупнокалиберным снарядом разрушили штаб гумпомощи в Херсонской области
Общество
Синоптик предупредил о новом пике жары в Москве
Происшествия
ВС России принудительно остановили для досмотра следовавший на Украину корабль
Мир
Шведская оперная певица Берит Линдхольм скончалась в возрасте 88 лет
Происшествия
В Курской области три мирных жителя получили ранения при обстреле со стороны ВСУ
Происшествия
Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе Запорожской области
Сюжет:

Шольц выступил за продолжение международных переговоров по конфликту на Украине

Шольц заявил, что переговоры стран мира по украинскому конфликту необходимо продолжить
0
Фото: Global Look Press/Britta Pedersen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за продолжение международных переговоров по разрешению конфликта на Украине. Об этом он заявил 13 августа в интервью телеканалу ZDF.

«Мирные переговоры в Саудовской Аравии стали очень важными. Правда, это только начало», — подчеркнул он.

По словам Шольца, в переговорах, прошедших в Джидде, приняло участие большее число стран по сравнению со встречей в Копенгагене.

Он допустил, что по этой причине надо продолжать переговоры, так как они «усиливают давление на Россию».

Ранее, 9 августа, СМИ узнали, что президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян планирует организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях конференции ООН по климату COP28, которая запланирована на 30 ноября в Дубае.

«Переговоры нецелесообразны ввиду недееспособности Украины»
Врио главы ДНР Денис Пушилин — о ситуации в зоне СВО и подготовке к выборам в Донбассе

До этого, 7 августа, мэр Баден-Бадена Дитмар Шпет предложил курортный город в качестве места для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией.

6 августа власти Саудовской Аравии и еще ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный мирный план по Украине, частью которого стали целостность государства и прекращение огня на всех фронтах, а также начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. РФ на мероприятие не пригласили.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал переговоры в Джидде бессмысленным мероприятием, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что сейчас невозможно выйти к мирному урегулированию конфликта с участием киевского режима.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023