Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за продолжение международных переговоров по разрешению конфликта на Украине. Об этом он заявил 13 августа в интервью телеканалу ZDF.

«Мирные переговоры в Саудовской Аравии стали очень важными. Правда, это только начало», — подчеркнул он.

По словам Шольца, в переговорах, прошедших в Джидде, приняло участие большее число стран по сравнению со встречей в Копенгагене.

Он допустил, что по этой причине надо продолжать переговоры, так как они «усиливают давление на Россию».

Ранее, 9 августа, СМИ узнали, что президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян планирует организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях конференции ООН по климату COP28, которая запланирована на 30 ноября в Дубае.

До этого, 7 августа, мэр Баден-Бадена Дитмар Шпет предложил курортный город в качестве места для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией.

6 августа власти Саудовской Аравии и еще ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный мирный план по Украине, частью которого стали целостность государства и прекращение огня на всех фронтах, а также начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. РФ на мероприятие не пригласили.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал переговоры в Джидде бессмысленным мероприятием, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что сейчас невозможно выйти к мирному урегулированию конфликта с участием киевского режима.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.