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«Известия» показали кадры спасения собак в затопленной Борисовке в Приморье

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Фото: скриншот
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Кинолог Елена Яковлева в воскресенье, 13 августа, рассказала «Известиям» о спасении собак из затопленного села Борисовка в Уссурийском городском округе.

Женщина подчеркнула, что эвакуацией питомцев занимаются девять бригад ООО «Аристократ». По ее словам, многие хозяева в панике оставили собак на цели, покидая жилье, оказавшееся в воде. После этого они бьют тревогу о брошенных любимцах.

«Мы реагируем на все эти заявки, жалобы, приезжаем, спасаем собачек. «Аристократ» располагает всеми ресурсами, техникой и специалистами. Собачек снимаем со всех сторон, они будут идентифицированы, поступят в приют, где им будет подготовлено место», — пояснила Яковлева.

Кинолог добавила, что хозяева смогут забрать любимцев в любое время, как только у них появится возможность.

Бригады выполняют свою работу на бесплатной основе.

Ранее в этот день дополнительная группа спасателей с инженерной техникой прибыла в пострадавший от паводка Уссурийск в Приморье из Хабаровска. Прибывшие силы будут проводить в подтопленных районах работы по усилению и отсыпке размытого водой дорожного полотна, возведению защитных дамб и другие аварийно-спасательные работы.

Накануне журналист Александр Шепырев рассказал «Известиям» о процессе эвакуации жителей затопленного Уссурийска после прорыва дамбы на реке Раздольной, построенной для сдерживания паводка. Сотрудники МЧС эвакуируют людей на лодках.

О проране в дамбе на реке Раздольной в Уссурийске стало известно 12 августа. В результате подтопления вода прибыла к первым этажам трех многоквартирных домов, были затоплены дома, детские сады и гаражи. Согласно данным администрации Уссурийска, дамба в эксплуатацию еще не введена. Срок ее сдачи запланирован на конец сентября. В пяти муниципалитетах Приморья сразу же были открыты пункты временного размещения для более чем 350 пострадавших из-за паводка местных жителей.

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