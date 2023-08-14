Камушек в груди: на Netflix вышел шпионский фильм с Галь Гадот

Главная роль в новом шпионском боевике «Сердце Стоун», вышедшем 11 августа на Netflix, досталась звезде фильмов по комиксам DC Галь Гадот. Но даже лицо Чудо-женщины и имя режиссера Тома Харпера, подарившего миру хит «Острые козырьки», не уберегли релиз от разгрома критиков. А рядовой аудитории лента, наоборот, понравилась, и некоторые даже назвали ее женской версией бондианы . Обозреватель «Известий» посмотрел новинку и теперь не знает, стоит ли ждать продолжения.

По законам жанра

Во многом завязка фильма напоминает «Фортуну» Гая Ричи. Шпионка Рейчел Стоун (Галь Гадот) работает на секретную международную организацию «Союз». Это сообщество бывших правительственных агентов высшего класса, которые тайно поддерживают порядок в мире. В их распоряжении находится особое технологичное оружие под кодовым названием «Сердце», способное взломать любую систему безопасности. За «Сердцем» охотится главный злодей картины, которому помогает талантливый хакер. Вместе они хотят установить новый мировой порядок и править — во имя блага человечества, конечно же. Рейчел Стоун предстоит предотвратить мировой кризи с и понять, кто в реальности друг, а кто враг. Поклонники Гая Ричи сразу могут провести параллели с недавним хитом: миру угрожает опасная технология, которая вот-вот попадет в руки плохих парней.

Кадр из фильма «Сердце Стоун» Фото: Netflix

Невольно напрашивается сравнение и с другими успешными шпионскими боевиками от Netflix — недавно вышедшим продолжением «Тайлера Рейка» и «Красным уведомлением». Но в «Сердце Стоун» нет такого зубодробительного экшена, как в «Операции по спасению», а тон повествования серьезнее, чем в «Уведомлении».

Новинка — феминистская версия серии «Миссия: невыполнима». Героиню Галь Гадот постоянно подкалывают коллеги (как правило, агенты-мужчины), но девушка умело отвечает им сарказмом, параллельно спасая мир и выполняя смертельно опасные трюки. «Сердце Стоун» — неплохая альтернатива для зрителей, которых утомили Джейсон Стэйтем, Дуэйн Джонсон и Том Круз. Тем более что от «сильного» пола главная героиня не отстает: без проблем расправляется с толпами врагов и умело орудует как кулаками, так и огнестрельным оружием. Почти Джон Уик.

Кадр из фильма «Сердце Стоун» Фото: Netflix

В оригинале боевик называется Heart of Stone, что можно перевести двояко: «Каменное сердце» или «Сердце Стоун». Это намек и на сверхопасное оружие, и на образ жизни главной героини: спецагентам нельзя ни заводить друзей, ни строить отношения, ни иметь привязанности. Нужно оставаться полностью беспристрастными.

Из супергероев в спецагенты

Зрители привыкли видеть Галь Гадот в роли Чудо-женщины в фильмах по комиксам DC или в образе Жизель Яшар в очередном «Форсаже» . В «Сердце Стоун» ей досталась более серьезная роль — шпионки, от которой зависит судьба всего мира. В последний раз она играла похожий образ в другом громком боевике от Netflix — «Красном уведомлении» с Дуэйном Джонсоном и Райаном Рейнольдсом. В этот же раз ей на экране компанию составили ирландская звезда Джейми Дорнан («Пятьдесят оттенков серого»), Энцо Чиленти («Игра престолов») и Лу Сыцзин («Банды Лондона», «Пенниуорт»).

Кадр из фильма «Сердце Стоун» Фото: Netflix

Если не все актеры, снявшиеся в «Сердце Стоун», мирового масштаба, то производством фильма занимались известные специалисты. Том Харпер режиссировал не только «Острые козырьки», но и экранизацию «Войны и мира». Над сценарием работала номинантка «Оскара» Эллисон Шредер («Скрытые фигуры»), а в числе продюсеров значится легендарная Бонни Кертис («Спасти рядового Райана», «Парк Юрского периода 2») и Дэвид Элиссон («Топ Ган: Мэверик»).

Не всё так однозначно

Критики и рядовые зрители разошлись во мнениях: первые встретили новинку преимущественно негативными отзывами, вторые более благосклонны. На момент написания статьи рейтинг «Сердца Стоун» составляет 29% у кинокритиков и 67% у широкой аудитори и. На IMDb оценка чуть ниже: 5,6 балла из 10 на основе более 4 тыс. отзывов.

Профессионалы из ведущих западных изданий сошлись во мнении, что «Сердце Стоун» спасают только Галь Гадот и ее актерская игра. В остальном (незамысловатый сюжет, характеры и мотивация персонажей, техническая составляющая) боевик подкачал. Еще недовольные рецензенты отметили, что в фильме отсутствуют яркие экшен-сцены и часто возникает ощущение дежавю: многие идеи встречаются в других шпионских боевиках. Тем не менее у картины есть потенциал, и это неплохое кино для просмотра «на один раз», но в потенциальном сиквеле придется поработать над ошибками.

Кадр из фильма «Сердце Стоун» Фото: Netflix

Рядовые зрители согласны в своих отзывах с критиками насчет Галь Гадот. Но сетуют на двухчасовую продолжительность фильма. Некоторые даже назвали «Сердце Стоун» женской версией бондианы, хотя местами сценарий и диалоги вызывали вопросы. Например, многим показался странным финальный разговор и бой между героиней Гадот и главным злодеем: обменявшись парой шаблонных фраз, девушка одолевает вооруженного пистолетом террориста одними кулаками.