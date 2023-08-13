Новый пожар в подмосковном Раменском произошел в помещении ангара

В подмосковном Раменском произошел новый пожар. Огонь охватил помещение ангара. Кадры с места происшествия 13 августа появились в распоряжении «Известий».

На видео показано, как от крыши ангара поднимается дым.



«Обшивка горит, скорее всего», — говорит очевидец.



Огонь в ангаре уже потушили. Причина пожара и информация о пострадавших не сообщались.

Это второе возгорание в Раменском, которое вспыхнуло за этот день. До этого пожар площадью 2,7 тыс. кв. м. зафиксировали на складе. Открытое горение ликвидировали. Информации о пострадавших нет.