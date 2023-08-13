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Гаджиев спрогнозировал победу Джонсона в поединке с Петровским

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Американский боец Кевин Джонсон «перебоксирует» россиянина Марка Петровского в длинном поединке, несмотря на то что боксер уже находится далеко не в зените своей карьеры. Об этом сообщил 13 августа «Известиям» глава промоутерской компании FIGHT NIGHTS Камил Гаджиев.

«Лучшие годы позади, но я думаю, он [Джонсон] все равно перебоксирует. В длинном поединке он перебоксирует. <...> Вы посмотрите на его послужной список. Он с кем только не дрался: Кличко, Фьюри. Джонсон на самом деле боец экстра-класса», ― заявил Гаджиев.

Глава промоутерской компании FIGHT NIGHTS также напомнил, как хорошо выступил Кевин Джонсон с Вячеславом Дациком.

«Посмотрите его бой с Дациком: он спокойно обстрелял Славу. Я думаю, если он выложится, он выиграет», ― заверил Камил Гаджиев.

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10 августа боксер Сергей Кузьмин заявил, что в предстоящем бою с Джонсоном победу одержит Петровский. Он считает, что поединок будет непростым. По его словам, молодость возьмет верх и российский спортсмен выиграет.

Бой Петровского и Джонсона состоится 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в Москве. Главным поединком вечера станет битва российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и спортсмена из Великобритании Оли Томпсона.

Приобрести билеты на вечер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно по этой ссылке.

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