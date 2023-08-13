Петербуржец разбился насмерть о бетонную стену при попытке обкатать Harley

Мужчина разбился насмерть о бетонную стену на мотоцикле Harley в гаражном кооперативе на севере Санкт-Петербурга. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщила пресс-служба местного МВД в Telegram-канале.

В распоряжении «Известий» появилось видео с места аварии. Кадры демонстрируют, как часть ограждения обвалилась при столкновении с мотоциклом.

«50-летний мужчина, управляя на гаражной территории мотоциклом «Харлей Дэвидсон», по неустановленной причине не справился с управлением и совершил въезд в бетонную стену. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», — уточняет ведомство.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту происшествия. Обстоятельства смерти мужчины выясняются.

Ранее, 5 августа, на западе Москвы мотоциклист не справился с управлением и на огромной скорости влетел в отбойник. Сведений о пострадавших и погибших нет. Полиция устанавливает детали произошедшего.