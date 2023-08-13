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СМИ узнали о желании Запада видеть женщину во главе минобороны Украины

«Страна.ua»: Запад хочет видеть на посту министра обороны Украины женщину
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Фото: соцсети
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Западные партнеры Киева, предположительно, хотят видеть во главе украинского министерства обороны женщину. Об этом сообщает в воскресенье, 13 августа, украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На данный момент пост министра обороны Украины занимает Алексей Резников, он был назначен в ноябре 2021 года.

«По слухам, которые курсируют в политических кругах, западные партнеры якобы хотят видеть во главе минобороны женщину. Возможные кандидаты: волонтер Мария Берлинская, вице-премьер Ирина Верещук, директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк», — говорится в сообщении.

Другими потенциальными кандидатами на пост главы военного ведомства Украины названы вице-премьер-министр страны Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности республики Александр Камышин.

«При этом, в случае увольнения, Резникова могут отправить послом либо в Британию, либо в США», — предположило издание.

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11 августа полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиям» допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может отправить Резникова в отставку, чтобы перевести с себя подозрения в нецелевом использовании денег. Таким образом эксперт прокомментировал сообщение портала «Украинская правда», который написал 10 августа, что Зеленский снова думает над возможностью отставки Резникова.

В феврале вопрос об отставке Резникова уже поднимался. 1 февраля депутат парламента Украины Алексей Гончаренко сообщал, что Резников может уйти с должности министра обороны Украины и возглавить минюст. Несколько дней спустя бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил со ссылкой на источники, что Резников написал заявление об отставке.

Тогда ему на замену рассматривали начальника главного управления разведки минобороны страны Кирилла Буданова. Однако Зеленский попросил Резникова остаться на посту.

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