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Три человека погибли при пожаре в Саратовской области

МЧС сообщило, что три человека погибли при пожаре в Саратовской области
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Фото: МЧС РФ
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Пожар произошел в нежилом доме в селе Каменка Саратовской области, погибли три человека. Об этом 13 августа сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12:54 (11:54 мск). Пожар был потушен спустя два часа.

«В 14:50 (13:50 мск. — Ред.)) обнаружены тела трех погибших (детей нет). Площадь пожара составила 50 кв. м», — говорится в сообщении.

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Днем ранее пожар произошел на складе с этиловым спиртом в Саратове. 12 августа от полученных ожогов в результате возгорания на складе умер 18-летний молодой человек.

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