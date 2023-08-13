Три человека погибли при пожаре в Саратовской области
Пожар произошел в нежилом доме в селе Каменка Саратовской области, погибли три человека. Об этом 13 августа сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12:54 (11:54 мск). Пожар был потушен спустя два часа.
«В 14:50 (13:50 мск. — Ред.)) обнаружены тела трех погибших (детей нет). Площадь пожара составила 50 кв. м», — говорится в сообщении.
Днем ранее пожар произошел на складе с этиловым спиртом в Саратове. 12 августа от полученных ожогов в результате возгорания на складе умер 18-летний молодой человек.