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Автомобиль перевернулся в Лефортовском тоннеле в Москве в результате ДТП

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Фото: соцсети
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Легковой автомобиль перевернулся в Лефортовском тоннеле в Москве в результате ДТП. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.

На опубликованных департаментом кадрах видно, как грузовое транспортное средство во время перестроения в крайнюю правую полосу прижало к стене тоннеля легковой автомобиль.

На месте работают оперативные службы.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

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Ранее в этот день сообщалось, что в столице на Кутузовском проспекте водитель BMW М8 не справился с управлением и на большой скорости врезался в световую опору, после чего автомобиль взорвался. В салоне находились водитель и пассажир. Оба скончались на месте.

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