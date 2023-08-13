Автомобиль перевернулся в Лефортовском тоннеле в Москве в результате ДТП
Легковой автомобиль перевернулся в Лефортовском тоннеле в Москве в результате ДТП. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.
На опубликованных департаментом кадрах видно, как грузовое транспортное средство во время перестроения в крайнюю правую полосу прижало к стене тоннеля легковой автомобиль.
На месте работают оперативные службы.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Ранее в этот день сообщалось, что в столице на Кутузовском проспекте водитель BMW М8 не справился с управлением и на большой скорости врезался в световую опору, после чего автомобиль взорвался. В салоне находились водитель и пассажир. Оба скончались на месте.