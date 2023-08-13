Ревнивец едва не задушил многодетную мать на глазах у прохожих в Москве

В одном из дворов Москвы мужчина пытался задушить свою бывшую жену и многодетную мать. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях. «Известиям» 13 августа удалось поговорить с пострадавшей Татьяной об инциденте.





На кадрах, снятыми очевидцами, молодой мужчина хватает женщину за шею, делает «борцовский захват» и начинает ее душить. Женщина пытается отбиться и зовет на помощь.



Неравнодушный прохожий оттащил мужчину от нее, женщина, в свою очередь, отбежала, держась за шею.



По словам Татьяны, подобные инциденты с бывшим мужем происходили неоднократно.



Пара воспитывает троих детей, раньше они проживали в Туле. Как поделилась собеседница, мужчина проявлял агрессию почти сразу после рождения первого ребенка. Он кричал, избивал и применял психологическое насилие. Развестись сразу не удалось: в ответ на это мужчина лишь пригрозил ей убийством.



«Когда я сказала, что уеду к маме и разведусь, он ответил: «Я заберу у тебя ребенка, и от меня — только в гроб. Я тебя зарежу». Тема смерти настолько в меня въелась, я приняла эту картинку, он вложил мне ее в голову. Я была жертвой в классической ситуации, и он морально меня добивал сильно», — призналась девушка.





Татьяне всё же удалось добиться развода, однако насилие не прекратилось. Бывший муж преследовал ее, ломился в дверь и резал покрышки ее автомобиля.



Женщине пришлось сбежать с детьми в Москву, но ревнивец нашел ее и там. В день, когда мужчина пытался задушить свою экс-супругу, они договорились встретиться на Профсоюзной. Как только они увиделись, мужчина заставил доказать Татьяну, что у нее никого нет. При попытке уйти, он решил расправиться с ней.



«Он схватил меня за горло, и <…> «помогите» я уже не могла сказать, я потеряла сознание. Очнулась на асфальте, благо большая улица, подошли прохожие, вызвали скорую. Если бы это было в подъезде, он бы меня задушил», — сказала она.

В Ленинградской области в середине июля пенсионер напал на свою жену, ударив ее по голове поленом и кочергой. Пострадавшую доставили в больницу с травмой головы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.