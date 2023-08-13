В Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей

В Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей

2023-08-13 14:25:40

2023-08-13 14:25:40

2023-08-13 14:25:40

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