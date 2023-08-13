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«Калашников» разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО
Армия
Силы РФ уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью
Мир
Киевские власти начали эвакуацию из Купянского района Харьковской области
Мир
Мужчина в Киево-Печерской лавре дважды ударил камнем по иконе во время службы
Армия
Минобороны показало видео уничтожения комплекта связи Starlink ВСУ
Мир
На Украине усомнились в возможности вечной поддержки от США
Армия
Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Курской областью
Происшествия
ВСУ крупнокалиберным снарядом разрушили штаб гумпомощи в Херсонской области
Армия
Российские штурмовики захватили два опорпункта ВСУ на купянском направлении
Мир
На Украине инструкторов НАТО обвинили в провале летнего контрнаступления ВСУ
Происшествия
ВС России принудительно остановили для досмотра следовавший на Украину корабль
Армия
Истребительной авиацией ВКС РФ сбит украинский вертолет Ми-8 в ДНР
Армия
В Запорожской области сообщили об отбитой силами РФ атаке ВСУ под Работино

В Лефортовском тоннеле произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей

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