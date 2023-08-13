На Украине усомнились в возможности вечной поддержки от США

Не все в Киеве уверены в постоянной поддержке Вашингтона, заявила посол Украины в США, экс-министр финансов Оксана Маркарова в интервью, опубликованном 12 августа изданием Huffington Post.

«Я не могу сказать, что все мы уверены и что поддержка <…> навсегда», — сказала дипломат.

В публикации отмечается, что Маркарова играет ключевую роль в разрядке политических дебатов в американском конгрессе по поводу продолжения поддержки Киева.

«Я найду столько времени для чиновников на [Капитолийском] холме, сколько они для меня», — заверила посол, говоря о переговорах по контролю над использованием американской поддержки.

Она подчеркнула, что обеспечение партнерами помощи стало «постоянной работой».

Ранее, 10 августа, президент США Джо Байден запросил у конгресса США дополнительные $13 млрд на военную помощь для Украины. Всего он запросил у конгресса США $40 млрд, в том числе на международные нужды, обеспечение безопасности границ и помощь при стихийных бедствиях.

Накануне республиканцы потребовали отозвать запрос Байдена о дополнительной помощи Киеву. Так, член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что более 300 американцев умирают каждый день из-за приграничной политики американского президента, поэтому продолжать слать деньги Украине просто непозволительно.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.