Приют отказался направить в британский парламент кота из-за нашествия крыс

Центр по спасению животных Battersea Dogs and Cats Home отказал в просьбе палаты общин отправить кота в Вестминстерский дворец, где находится парламент Великобритании, так как там наблюдается неконтролируемое нашествие грызунов. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщила Daily Mail.

Приют объяснил свой отказ наличием ядовитых ловушек для грызунов в британском парламенте, что делает его опасным местом для кошек, добавила «Газета.Ru».

«Ловушки токсичны как для кошек, так и для вредителей, и это было бы явным риском для здоровья и безопасности любой кошки, проживающей в этом районе», — приводит британская газета слова представителя центра.

Отмечается, что снующих повсюду грызунов можно видеть каждый вечер в некоторых частях беспорядочно построенного дворца XIX века на берегах Темзы.

3 марта в Ленинградской области скончался символ Выборгского замка кот Филимон. Филимон умер 2 марта от неоперабельного рака в возрасте 18 лет. Последние 13 лет он прожил на Замковом острове, а половину из них — непосредственно в замке.