Хрюнов назвал бой с Джонсоном большим экзаменом для Петровского

Бой с американцем Кевином Джонсоном станет большим экзаменом для российского боксера Марка Петровского. Такое мнение в воскресенье, 13 августа, в беседе с «Известиями» высказал промоутер Владимир Хрюнов.

«Кевин перенес такое количество опыта, Кевин имел таких серьезных соперников. Я думаю, что это большой экзамен для Марка Петровского», — заявил он.

Тем не менее, признался Хрюнов, болеть за кого-то конкретного в такой ситуации очень сложно, ведь у Петровского есть шансы на победу, поскольку он значительно моложе своего соперника и обладает «осознанной наглостью».

«Я думаю, что самое правильное было бы, чтобы на кону стоял пояс чемпиона России. Для меня это не более чем спортивный поединок. Желаю удачи обоим. Ну и призываю и того, и другого к осторожности», — подытожил собеседник.

Петровский сразится с американцем Кевином Джонсоном 18 августа на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

10 августа российский боксер Сергей Кузьмин заявил, что Петровский одержит победу над Джонсоном. Их поединок будет непростым: американский боксер опытный и многое умеет, однако у россиянина есть сильное преимущество — молодость, отметил Кузьмин.

Ранее, 4 августа, Петровский рассказал «Известиям» о своей подготовке к поединку. Он отметил, что Джонсон не является его кумиром, но у американца в активе 20 нокаутов, поэтому к бою необходимо относиться серьезно.

Бой Петровского и Джонсона состоится 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в Москве. Главным поединком вечера станет битва российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и спортсмена из Великобритании Оли Томпсона.

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