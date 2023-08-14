Универсал Lada Granta Cross подорожал и лишился базовой комплектации

Российский производитель АвтоВАЗ больше не предлагает на своем официальном сайте универсал Lada Granta Cross в базовой комплектации Classic`22 Advance. Кроме того, начальная стоимость двухобъемника увеличилась на 29 тыс. рублей и теперь составляет 866,9 тыс. рублей.

Lada Granta Cross ― самый доступный кросс-универсал на российском рынке по состоянию на август 2023 года. Главное отличие кросс-версии от классического универсала Granta ― это увеличенный до 198 мм клиренс благодаря модернизированным передним стойкам, а также удлиненным задним амортизаторам и шинам высокого профиля 185/55 R15.

Модель предлагается исключительно в белом и черном цветах. Кроме того, более дешевые комплектации Granta не оснащаются ABS и аудиосистемой. Тем не менее уже за 866,9 тыс. покупатель получает такие опции, как кондиционер, обогрев зеркал заднего вида, два эйрбэга, подогрев передних сидений. Кросс-универсал Granta поставляется с двумя вариациями силовой установки ― с восьмиклапанным 90-сильным и с 16-клапанным 106-сильным двигателями объемом 1,6 л.

Ранее, 7 августа, cтало известно, что сотрудники Волжского автозавода, а также бывшие работники, которые вышли на пенсию, могут приобрести продукцию завода со скидкой 10%. Таким образом, люди, у которых заключен трудовой договор с автозаводом, могут приобрести седан Lada Granta в базовой комплектации по цене от 660 тыс. рублей, лифтбэк ― от 733 тыс. рублей, а универсал ― от 680 тыс. рублей.

Также сотрудникам АвтоВАЗа доступно семейство Niva со скидкой. Например, Lada Niva Travel доступна по цене от 936 тыс. рублей, а Niva Legend ― от 736 тыс. рублей.