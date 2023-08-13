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Площадь пожара на складе в подмосковном Раменском возросла до 2700 кв. м

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Фото: соцсети
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Площадь пожара на складе в Раменском районе Московской области выросла до 2,7 тыс. кв. м, сообщило 13 августа МЧС РФ в Telegram-канале.

«Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание и препятствуют распространению огня на соседние здания», — сказано в сообщении.

На данный момент горят складское помещение и деревянные палеты на открытой площадке.

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О пожаре в этот день сообщили очевидцы в соцсетях. Возгорание было зафиксировано в складском помещении с удобрениями на 4-м км Донинского шоссе. Изначально в МЧС сообщили, что площадь возгорания составляет 1800 кв. м.

Прокуратура Московской области сообщила, что предварительной причиной возгорания стало нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ.

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