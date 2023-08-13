Названы самые дешевые квартиры в новостройках в областных центрах рядом с Москвой

Практически во всех областных центрах вокруг Москвы средний бюджет приобретения квартиры в новостройке составляет от 5 до 6 млн рублей, сообщили «Известиям» эксперты аналитической платформы bnMAP.pro.

Из этого ряда выбивается Смоленск, где средний бюджет приобретения квартиры составляет всего 3,904 млн рублей. Выбор тоже невелик – на первичном рынке города в продаже находится только 1629 объектов, рассказали эксперты.

По данным аналитиков, максимальный средний бюджет приобретения новостройки зафиксирован в Калуге – городе с относительно небольшим населением в 359 тыс. человек. Здесь квартиру на первичном рынке можно приобрести в среднем за 5,881 млн рублей, но выбор небольшой – всего экспонируется 1079 лотов. Это минимальное значение среди всех исследованных областных центров вокруг Москвы.

Чуть дешевле в среднем обходится новостройка в Туле – здесь средний бюджет приобретения квартиры на первичном рынке 5,725 млн рублей, а выбор при этом ощутимо больше – экспонируется 6105 объектов.

На третьем месте по стоимости лота Рязань (5,653 млн рублей) – зато здесь максимальный объем предложения, 6941 квартира экспонируется на первичном рынке, добавили в компании.

Ранее в этот день стало известно, что средняя цена квадратного метра вторичного жилья растет восьмой месяц подряд. Так, в лидерах месячного роста средней цены квадратного метра готового жилья среди крупнейших городов России: Нижний Новгород (+1%), Челябинск, Ростов-на-Дону и Омск (+0,7%), Самара и Волгоград (+0,6%), Санкт-Петербург, Казань и Москва (+0,5%).