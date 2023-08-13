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Названы самые дешевые квартиры в новостройках в областных центрах рядом с Москвой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Практически во всех областных центрах вокруг Москвы средний бюджет приобретения квартиры в новостройке составляет от 5 до 6 млн рублей, сообщили «Известиям» эксперты аналитической платформы bnMAP.pro.

Из этого ряда выбивается Смоленск, где средний бюджет приобретения квартиры составляет всего 3,904 млн рублей. Выбор тоже невелик – на первичном рынке города в продаже находится только 1629 объектов, рассказали эксперты.

По данным аналитиков, максимальный средний бюджет приобретения новостройки зафиксирован в Калуге – городе с относительно небольшим населением в 359 тыс. человек. Здесь квартиру на первичном рынке можно приобрести в среднем за 5,881 млн рублей, но выбор небольшой – всего экспонируется 1079 лотов. Это минимальное значение среди всех исследованных областных центров вокруг Москвы.

Чуть дешевле в среднем обходится новостройка в Туле – здесь средний бюджет приобретения квартиры на первичном рынке 5,725 млн рублей, а выбор при этом ощутимо больше – экспонируется 6105 объектов.

На третьем месте по стоимости лота Рязань (5,653 млн рублей) – зато здесь максимальный объем предложения, 6941 квартира экспонируется на первичном рынке, добавили в компании.

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