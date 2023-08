Changan CS35 Plus назвали самым ликвидным трехлетним китайским кроссовером в России

По итогам II квартала 2023 года китайский кроссовер Changan CS35 Plus оказался лидером среди трехлетних автомобилей сегмента с самым высоким показателем остаточной стоимости. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба аналитического агентства «Автостат».

По словам экспертов, среди автомобилей, произведенных в КНР, по сохранности остаточной стоимости (Residual value) лидирует Changan CS35 Plus в комплектации с двигателем 1,6 л и механической трансмиссией. Таким образом, три года спустя после покупки показатель RV у кроссовера Changan в среднем составляет 152,9%. Это значит, что владельцы трехлетнего CS35 Plus сегодня могут продать его дороже той цены, за которую он был куплен.

На второй строчке рейтинга остаточной стоимости расположился двухлитровый Chery Tiggo 4 с автоматической коробкой передач: индекс RV этой модели составляет 144%. На третьем месте ― полуторалитровый Geely Coolray в паре с «автоматом»: за три года остаточная стоимость машины равна 140,4%.

Аналитики отметили, что причина высокой стоимости подержанных авто связана с резким скачком цен на автомобили, который наблюдался в 2022 году.

«И это характерно для многих машин, которыми сегодня владеют россияне», ― заключили эксперты.

Ранее, 23 мая, стало известно, что российский внедорожник «УАЗ Patriot» признали лучшим автомобилем отечественного производства, который наиболее эффективно сохраняет свою остаточную стоимость на вторичном рынке по итогам I квартала 2023 года.

Эксперты выяснили, что спустя три года после покупки нового Patriot с двигателем объемом 2,7 л и механической коробкой передач показатель сохранности остаточной стоимости внедорожника был равен 143,4%: по прошествии времени автомобиль стал стоить больше, чем в момент покупки.

Кроме того, в топ-3 ликвидных российских автомобилей вошли универсалы повышенной вместительности Lada Largus Cross и Largus с механической коробкой передач и двигателем объемом 1,6 л ― показатель сохранности остаточной стоимости этих моделей был равен 141,7% и 141,3% соответственно.