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Changan CS35 Plus назвали самым ликвидным трехлетним китайским кроссовером в России

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Фото: Changan
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По итогам II квартала 2023 года китайский кроссовер Changan CS35 Plus оказался лидером среди трехлетних автомобилей сегмента с самым высоким показателем остаточной стоимости. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба аналитического агентства «Автостат».

По словам экспертов, среди автомобилей, произведенных в КНР, по сохранности остаточной стоимости (Residual value) лидирует Changan CS35 Plus в комплектации с двигателем 1,6 л и механической трансмиссией. Таким образом, три года спустя после покупки показатель RV у кроссовера Changan в среднем составляет 152,9%. Это значит, что владельцы трехлетнего CS35 Plus сегодня могут продать его дороже той цены, за которую он был куплен.

На второй строчке рейтинга остаточной стоимости расположился двухлитровый Chery Tiggo 4 с автоматической коробкой передач: индекс RV этой модели составляет 144%. На третьем месте ― полуторалитровый Geely Coolray в паре с «автоматом»: за три года остаточная стоимость машины равна 140,4%.

Аналитики отметили, что причина высокой стоимости подержанных авто связана с резким скачком цен на автомобили, который наблюдался в 2022 году.

«И это характерно для многих машин, которыми сегодня владеют россияне», ― заключили эксперты.

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Чем рискуют покупатели подержанных китайских автомобилей

Ранее, 23 мая, стало известно, что российский внедорожник «УАЗ Patriot» признали лучшим автомобилем отечественного производства, который наиболее эффективно сохраняет свою остаточную стоимость на вторичном рынке по итогам I квартала 2023 года.

Эксперты выяснили, что спустя три года после покупки нового Patriot с двигателем объемом 2,7 л и механической коробкой передач показатель сохранности остаточной стоимости внедорожника был равен 143,4%: по прошествии времени автомобиль стал стоить больше, чем в момент покупки.

Кроме того, в топ-3 ликвидных российских автомобилей вошли универсалы повышенной вместительности Lada Largus Cross и Largus с механической коробкой передач и двигателем объемом 1,6 л ― показатель сохранности остаточной стоимости этих моделей был равен 141,7% и 141,3% соответственно.

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