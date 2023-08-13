Киевские власти начали эвакуацию из Купянского района Харьковской области

Из Купянского района Харьковской области с 9 августа были эвакуированы 204 человека, в том числе 71 ребенок, сообщил в воскресенье, 13 августа, глава областной администрации Олег Синегубов.

«За сутки из Купянского района эвакуировали 111 человек, из них 36 детей и четыре человека с инвалидностью», — уточнил он.

Ранее, 11 августа, Синегубов сообщил, что в населенных пунктах Купянского района, расположенных непосредственно у линии соприкосновения, продолжается обязательная эвакуация, также рассматривается вопрос об объявлении принудительной эвакуации детей. Сейчас, по его словам, в районе проживает около 12 тыс. человек.

Российские войска продолжают продвижение на купянском направлении. Так, ранее в этот день стало известно, что штурмовые группы ВС РФ захватили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке. Кроме того, тяжелыми огнеметными системами российские военные нанесли удар по опорному пункту подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Синьковка.

Накануне начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил о том, что российские силы за сутки отразили семь атак украинских боевиков на купянском направлении. Еще три атаки ВСУ попытались осуществить в районе Новоселовского, но понесли очередное поражение.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.