Три человека пострадали при столкновении прогулочных катеров на Кубани

Два прогулочных катера столкнулись в населенном пункте Оленевка в Черноморском районе Краснодарского края. По информации «Известий», в результате пострадали три человека.

Предварительно, один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Другая информация уточняется.

11 августа в Санкт-Петербурге у Стрелки Васильевского острова столкнулись суда «Роб Рой» и «Москва-85». Одна из лодок — «Роб Рой» — получила значительные повреждения. Пострадавших в аварии на воде нет.