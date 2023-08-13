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Криштиану Роналду устроил скандал после финала Кубка арабских чемпионов

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Фото: REUTERS/Stringer
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Нападающий и капитан саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду после финала Кубка арабских чемпионов закатил скандал после того, как футболиста не выбрали лучшим игроком матча с клубом «Аль-Хиляль». Об этом 13 августа сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча закончилась со счетом 2:1. 38-летний Роналду в ходе матча забил оба мяча, однако за это ему вручили «Золотую бутсу» ― награда за звание лучшего бомбардира. Футболист рассчитывал получить приз лучшего игрока, однако его вручили полузащитнику «Аль-Хиляля» Сергею Милинкович-Савичу.

Во время награждения игрока «Аль-Хиляля» Роналду подошел к организаторам матча и пытался им объяснить, обширно жестикулируя, что это именно он забил два мяча в финальной игре.

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18 июля товарищеский матч между испанским клубом «Сельта» и саудовским клубом «Аль-Наср» завершился поражением вторых. Не помогло даже присутствие португальского форварда Криштиану Роналду.

В этот же день Роналду заявил, что больше не вернется в европейский футбол. По его словам, дверь полностью закрыта, так как европейский футбол сильно потерял в качестве.

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