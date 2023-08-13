Тело мужчины с множеством гематом нашли в Ленобласти

Тело 40-летнего мужчины было обнаружен в деревне Низино на юго-западе Ленинградской области, сообщил в воскресенье, 13 августа, источник «Известий».

«Умершего нашла его мать и вызвала полицейских. Они обнаружили, что на теле покойника множество кровоподтеков и разрезано ухо», — рассказал собеседник.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия.

Причина и время смерти устанавливаются.

Ранее, 10 августа сообщалось, что жители коммунальной квартиры в Санкт-Петербурге обнаружили тела мужчины и женщины, употреблявших запрещенные вещества. Рядом с телами также были найдены скрученная купюра с остатками запрещенного вещества, пакет с содержимым растительного происхождения и два пакетика с пилюлями.