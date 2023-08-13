В Воронеже выброшенный из окна вентилятор чуть не упал на голову прохожей
В Воронеже на девушку, которая шла по тротуару, чуть не упал выброшенный из окна вентилятор. Видео с моментом происшествия опубликовано 13 августа в соцсетях.
На кадрах видно, что не о чем не подозревающая девушка идет по дороге, вероятно, около дома. В какой-то момент рядом с ней падает вентилятор, который разлетается на части.
По информации очевидцев, предмет выбросила жительница дома по улице Шишкова.
По некоторым данным, девушка, на голову которой чуть не упал вентилятор, намерена обратиться в суд. Как сообщила она сама в комментариях в сообществе «Воронеж STOG» во «ВКонтакте», предмет всё-же успел задеть ей руку.
23 июня бетонная плита упала на автомобили Mercedes и Toyota в центре Москвы. Инцидент произошел в Кривоколенном переулке. Тогда никто не пострадал.