Актриса Лидия Остринская скончалась на 57-м году жизни
Советская актриса театра и кино Лидия Остринская умерла в возрасте 56 лет, сообщил 12 августа Львовский украинский драматический театр им. Заньковецкой в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«С глубокой печалью сообщаем о преждевременном уходе нашей коллеги», — сказано в сообщении.
Церемония прощания с артисткой состоится во вторник, 15 августа, в 11:00 в театре.
Причина смерти не указывается, однако известно, что у актрисы были проблемы со здоровьем.
Лидия Остринская родилась 14 марта 1967 года. Получила образование в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого.
Известна по ролям в фильмах «…Время собирать камни…», «Секонд-хенд», «Король Данило».