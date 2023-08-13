Актриса Лидия Остринская скончалась на 57-м году жизни

Советская актриса театра и кино Лидия Остринская умерла в возрасте 56 лет, сообщил 12 августа Львовский украинский драматический театр им. Заньковецкой в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).



«С глубокой печалью сообщаем о преждевременном уходе нашей коллеги», — сказано в сообщении.



Церемония прощания с артисткой состоится во вторник, 15 августа, в 11:00 в театре.



Причина смерти не указывается, однако известно, что у актрисы были проблемы со здоровьем.



Лидия Остринская родилась 14 марта 1967 года. Получила образование в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого.



Известна по ролям в фильмах «…Время собирать камни…», «Секонд-хенд», «Король Данило».