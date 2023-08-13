Проливший на себя жидкость для розжига ребенок в Петербурге попал в реанимацию
Трехлетнего ребенка из Санкт-Петербурга госпитализировали в реанимацию с ожогами, после того как мальчик пролил на себя жидкость для розжига, находясь у открытого огня. Об этом 13 августа сообщает источник «Известий».
«Мальчик пострадал от загоревшегося баллона со спиртом. Ребенок до этого пролил на себя жидкость для розжига», ― уточнил источник.
Сейчас мальчик в больнице, медики оценивают его состояние как тяжелое. Общее поражение кожи ребенка составляет 16%.
Ранее в этот день стало известно, что 18-летний молодой человек скончался от полученных ожогов в результате возгорания на складе с этиловым спиртом в Саратове.
Пожар в складском помещении площадью 400 кв. м произошел 11 августа, в пятницу. В ликвидации участвовали 43 специалиста и 11 единиц техники.