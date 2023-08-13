Стало известно об отправке в Харьков военкомов с Западной Украины

В Харьков для проведения мобилизационных мероприятий направят военкомов с Западной Украины. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщил «РИА Новости» источник в силовых структурах Луганской Народной Республики (ЛНР).

По его информации, харьковские военкомы не справляются с обязанностями по мобилизации, а также остаются лояльными к России, поэтому в городе ожидается прибытие оперативных групп в составе сотрудников военкоматов с западных областей Украины.

«По мнению украинского руководства, лояльные к РФ военкомы Харькова не справляются со своими обязанностями, занимаются коррупцией, а деньгами не делятся», — добавил собеседник агентства.

При этом военкомы с запада страны готовы делиться вырученными денежными средствами с высшим руководством страны, добавил он.

10 августа бывший офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине коснется сотен тысяч мужчин из-за необходимости восполнить потери в рядах украинских военных. Он заявил, что за полтора года Киев безвозвратно или из-за ранений потерял «огромное количество» мотивированных, опытных солдат.

Кроме того, 8 августа пленный военнослужащий ВСУ Александр Хованец рассказал о принудительной мобилизации на территории Украины. В частности, его самого насильственно забрали в военкомат и в тот же день отправили в часть.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.