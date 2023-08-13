В Оренбуржье двое детей погибли в результате ДТП с электросамокатом
Двое детей стали жертвами ДТП с электросамокатом и легковым авто в Оренбургской области. Об этом 13 августа сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России.
ДТП произошло 12 августа около 21:10 (19:10 мск) на трассе Соль-Илецк – Буранное, когда 73-летний водитель Lada Granta сбил двоих детей 11 и 13 лет, которые ехали по проезжей части на электросамокате. Пострадавшие скончались в больнице.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», ― сообщили в ведомстве.
Ранее, 20 июля, в Москве курьер на электровелосипеде сбил девушку на трамвайных путях на Нижней Красносельской улице в Москве, а после продолжил движение и оставил пострадавшую. Прохожие вызвали для девушки скорую помощь, ее госпитализировали в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с переломами ног. Пострадавшая скончалась 2 августа.
8 августа стало известно, что 22-летнего курьера арестовали. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. По факту смерти пострадавшей возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).