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В Оренбуржье двое детей погибли в результате ДТП с электросамокатом
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В Оренбуржье двое детей погибли в результате ДТП с электросамокатом

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Фото: СК РФ по Оренбургской области
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Двое детей стали жертвами ДТП с электросамокатом и легковым авто в Оренбургской области. Об этом 13 августа сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России.

ДТП произошло 12 августа около 21:10 (19:10 мск) на трассе Соль-Илецк – Буранное, когда 73-летний водитель Lada Granta сбил двоих детей 11 и 13 лет, которые ехали по проезжей части на электросамокате. Пострадавшие скончались в больнице.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», ― сообщили в ведомстве.

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Ранее, 20 июля, в Москве курьер на электровелосипеде сбил девушку на трамвайных путях на Нижней Красносельской улице в Москве, а после продолжил движение и оставил пострадавшую. Прохожие вызвали для девушки скорую помощь, ее госпитализировали в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с переломами ног. Пострадавшая скончалась 2 августа.

8 августа стало известно, что 22-летнего курьера арестовали. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. По факту смерти пострадавшей возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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