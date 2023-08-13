Заморозки в горах Челябинской области спрогнозировали синоптики

В Челябинской области в горах и низинах в ближайшие две ночи, 13 и 14 августа, похолодает до +2 градусов. Этого не исключили синоптики регионального Гидрометцентра. При этом будет дуть северный ветер с порывами до 13 м/с.

Днем резко потеплеет, температура поднимется до +25 градусов, сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на челябинский ЦГМС.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал возвращение «египетских ночей» в Москве. Это произойдет из-за попадания воздушных масс из Египта. «Египетские ночи» характеризуются жарой, удушливым воздухом и почти полной безветренностью.