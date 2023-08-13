Третий подозреваемый в нападении на участника СВО сдался полиции в Забайкалье

Третий подозреваемый в нападении и избиении участника СВО, потерявшего ногу в ходе боевых действий, сдался полиции утром 13 августа. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД РФ по Забайкальскому краю.

«В результате проделанной сотрудниками уголовного розыска работы, утром 13 августа 43-летний гражданин явился в отдел полиции, где был задержан. Сейчас с ним работают полицейские. В ближайшее время мужчина будет передан следственным органам», — сказано в сообщении ведомства.

Там добавили, что в розыскных мероприятиях был задействован весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району МО МВД России «Газимуро-Заводский» и опытные оперативники уголовного розыска аппарата регионального УМВД. Параллельно сотрудники полиции опрашивали местных жителей и родственников злоумышленника.

О резонансном происшествии 6 августа сообщил губернатор региона Александр Осипов. В кафе между двумя компаниями произошел конфликт, в ходе которого по отношению к ветерану СВО стали проявлять агрессию нетрезвые молодые люди.

Как выяснили правоохранители, 5 августа в селе Нерчинский Завод в кафе произошел конфликт между местными жителями и участником специальной военной операции. В результате мужчина получил телесные повреждения, а его автомобиль тоже был поврежден. Возбуждены два уголовных дела.

8 августа региональное управление Следственного комитета объявил о поимке первого фигуранта. Он арестован на два месяца. В тот же день стало известно о задержании второго подозреваемого. Обоим задержанным по 27 лет.

10 августа брат потерпевшего рассказал «Известиям» об избиении родственника. Тот позвонил посреди ночи и попросил о помощи.