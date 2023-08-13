Глава МЧС направил в Приморье группу из центрального аппарата из-за наводнений

В Приморский край была отправлена оперативная группа центрального аппарата МЧС для координации работы по ликвидации последствий наводнений. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«По решению главы МЧС России Александра Куренкова в Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС России <...> для координации работы по ликвидации последствий наводнений», — говорится в сообщении ведомства. Группу возглавил директор департамента оперативного управления Анатолий Елизаров.

В субботу к 8:00 утра по местному времени в Уссурийском городском округе выпало 132,8 миллиметра осадков — больше месячной нормы из-за тайфуна «Ханун».

Ранее, 12 августа стало известно, что через недостроенную дамбу в районе Уссурийска, которую возводят для защиты территории от паводков, после сильных ливней стала просачиваться вода. В пяти муниципалитетах Приморья сразу же были открыты пункты временного размещения для более чем 350 пострадавших из-за паводка местных жителей.

До этого, 9 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Приморском крае с 10 по 11 августа может выпасть месячная норма осадков. По его словам, дожди приведут к паводкам, которые могут принять характер наводнений и создать масштабные подтопления.