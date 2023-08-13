Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
Мир
Reuters заявило о проблемах для Байдена после появления спецпрокурора в деле его сына
Наука и техника
Турция запустила в космос зонд для вывода на орбиту микроспутников
Армия
Российские военные отразили пять атак противника на краснолиманском направлении
Мир
Экс-министр Украины Милованов предсказал раскол между Киевом и Варшавой
Общество
Из детского лагеря под Уссурийском из-за паводка эвакуировали 150 детей
Мир
В США восхитились возможностями обновленных систем российского Су-57
Армия
Российские штурмовики захватили два опорпункта ВСУ на купянском направлении
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дожди и до +24 градусов 13 августа
Мир
Экономист Атлантического совета допустил становление БРИКС аналогом G7
Общество
Третий подозреваемый в нападении на участника СВО сдался полиции в Забайкалье
Общество
Купальный сезон на Черном море продлится минимум до 10 октября
Мир
Bild узнала о поставке Rheinmetall Украине беспилотной разведсистемы Luna NG
Сюжет:

Разведчик рассказал о брошенных ВСУ раненых после провальной атаки

«РИА Новости»: ВСУ бросили раненых после провальной атаки
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили раненых однополчан на поле боя и скрылись после провальной атаки. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на российского разведчика-добровольца с позывным Ганс.

Ситуация произошла неподалеку от поселка Первомайское на авдеевском направлении. По словам источника, националисты в течение ночи предпринимали попытки захватить населенный пункт. Группа из 10–12 человек попала под прицел российской армии.

«Всю ночь они пытались выйти от огня нашей артиллерии. Утром за ними приехала машина эвакуации», — рассказал Ганс.

На предоставленных Гансом кадрах видно, как российские военные атакуют укрытие ВСУ минометным огнем. В это же время к противнику подъезжал эвакуационный автомобиль.

«Точным выстрелом был уничтожен дом, в котором прятались остатки бойцов ВСУ. Также по мощности взрыва можно сказать, что был подорван боекомплект», — сообщил российский разведчик.

После этого на записи видно, как едва подъехавшая машина разворачивается и экстренно уезжает с линии огня, бросив своих раненых.

Дойти до линии: на Времевском выступе отражено три атаки ВСУ
Попытки прорвать нашу оборону продлятся до начала саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля, считают эксперты

Ранее, 12 августа, пленный боевик ВСУ Виталий рассказал в беседе с «Известиями», как командиры обманывают своих подчиненных, специально бросая их под пули. По его словам, в один из дней командир дал на первый взгляд простую задачу — выехать и занять пустой окоп в районе перекрестка дорог. Однако на месте оказались российские военные, которые окружили их и взяли в плен.

В тот же день пленный украинский морской пехотинец Владимир Реул рассказал, что во время отступления ВСУ его бросили собственные сослуживцы, а затем сдала российским войскам завербовавшая его служба безопасности (СБУ). Пленник сказал, что его обманули, использовав в своих целях «как пушечное мясо».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023