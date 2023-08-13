Разведчик рассказал о брошенных ВСУ раненых после провальной атаки

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили раненых однополчан на поле боя и скрылись после провальной атаки. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на российского разведчика-добровольца с позывным Ганс.

Ситуация произошла неподалеку от поселка Первомайское на авдеевском направлении. По словам источника, националисты в течение ночи предпринимали попытки захватить населенный пункт. Группа из 10–12 человек попала под прицел российской армии.

«Всю ночь они пытались выйти от огня нашей артиллерии. Утром за ними приехала машина эвакуации», — рассказал Ганс.

На предоставленных Гансом кадрах видно, как российские военные атакуют укрытие ВСУ минометным огнем. В это же время к противнику подъезжал эвакуационный автомобиль.

«Точным выстрелом был уничтожен дом, в котором прятались остатки бойцов ВСУ. Также по мощности взрыва можно сказать, что был подорван боекомплект», — сообщил российский разведчик.

После этого на записи видно, как едва подъехавшая машина разворачивается и экстренно уезжает с линии огня, бросив своих раненых.

Ранее, 12 августа, пленный боевик ВСУ Виталий рассказал в беседе с «Известиями», как командиры обманывают своих подчиненных, специально бросая их под пули. По его словам, в один из дней командир дал на первый взгляд простую задачу — выехать и занять пустой окоп в районе перекрестка дорог. Однако на месте оказались российские военные, которые окружили их и взяли в плен.

В тот же день пленный украинский морской пехотинец Владимир Реул рассказал, что во время отступления ВСУ его бросили собственные сослуживцы, а затем сдала российским войскам завербовавшая его служба безопасности (СБУ). Пленник сказал, что его обманули, использовав в своих целях «как пушечное мясо».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.