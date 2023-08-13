Купальный сезон на Черном море продлится минимум до 10 октября

Купальный сезон на Черном море не завершится раньше 10 октября. Об этом в воскресенье, 13 августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Бархатный сезон будет включать первую декаду октября точно, потому что деятельный слой моря сейчас хорошо прогрет», — сообщил он ТАСС.

При этом посетители курортов черноморского побережья, возможно, смогут задержаться там вплоть до середины октября. По словам синоптика, он может продлить прогноз еще на неделю.

Сейчас, по информации руководителя Гидрометцентра, температура на побережье Черного моря находится в диапазоне от 25 до 28 градусов, в зависимости от конкретной точки.

Ранее, 4 августа, сообщалось, что купальный сезон в Уссурийске продлится до 15 сентября. При этом власти уточняют, что в Уссурийске отсутствуют пляжи, которые допущены к эксплуатации.