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Турция запустила в космос зонд для вывода на орбиту микроспутников

Турция успешно запустила в космос собственную зондирующую ракету
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Dalton Williams
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Турция успешно запустила в космос со стартовой площадки в Игнеаде зондирующую ракету для вывода на орбиту микроспутников. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщило Турецкое космическое агентство.

«В рамках усилий нашей страны по выходу в космос ракета-зонд, разработанная с использованием отечественных и национальных технологий, была успешно запущена с космодрома Игнеада», — говорится на странице агентства в Х (ранее Twitter).

Пуск был испытательным. Основные системы ракеты, в том числе критически важные, разработаны турецкой корпорацией Roketsan. Сейчас компанией идет разработка носителя большей грузоподъемности и дальности.

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