Турция запустила в космос зонд для вывода на орбиту микроспутников

Турция успешно запустила в космос со стартовой площадки в Игнеаде зондирующую ракету для вывода на орбиту микроспутников. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщило Турецкое космическое агентство.

«В рамках усилий нашей страны по выходу в космос ракета-зонд, разработанная с использованием отечественных и национальных технологий, была успешно запущена с космодрома Игнеада», — говорится на странице агентства в Х (ранее Twitter).

Пуск был испытательным. Основные системы ракеты, в том числе критически важные, разработаны турецкой корпорацией Roketsan. Сейчас компанией идет разработка носителя большей грузоподъемности и дальности.

Ранее, 11 августа, состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической межпланетной станцией «Луна-25» с космодрома Восточный, ставшей первой в истории современной России миссией на естественный спутник Земли. Позже сообщалось, что станция выведена на траекторию полета к спутнику Земли.

«Луна-25» соберет и проанализирует грунт Луны, проведет длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса спутника Земли. Возвращаемого аппарата у станции нет. Длительность полета «Луны-25» составит около 4,5 суток, а научная работа продлится год.