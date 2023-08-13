Экономист Атлантического совета допустил становление БРИКС аналогом G7

БРИКС может эволюционировать и стать аналогом «большой семерки» (G7) в мировых делах, что существенно повлияет на международные отношения, заявил 12 августа в комментарии газете Гонконга South China Morning Post старший научный сотрудник-нерезидент Центра геоэкономики Атлантического совета, экономист Хунг Тран.

Тран не готов оценивать, будет ли это положительным или отрицательным фактором. Всё зависит от того, какой подход будет преобладать — китайский или индийский.

«Индия пыталась противостоять усилиям Китая превратить БРИКС в организацию поддержки геополитической повестки дня КНР, такой как продвижение пекинской инициативы «Пояс и путь», ее инициативы глобального развития и откровенной антиамериканской риторики», — объяснил экономист.

Он добавил, что Нью-Дели пытался сосредоточить внимание БРИКС на проектах экономического и финансового сотрудничества Юг – Юг, инициативах по снижению глобальной зависимости от международной финансовой и платежной систем, основанных на долларах США, реформах международных финансовых институтов, чтобы предоставить развивающимся странам больше возможностей на мировой арене.

Издание отметило, что БРИКС оказывает всё большее влияние на реформирование международной экономической и финансовой систем, на обеспечение большего голоса развивающихся стран в Международном валютном фонде, группа запустила Новый банк развития, и его члены продвигают новые валютные и резервные механизмы.

По словам высокопоставленного дипломата Южной Африки, отвечающего за отношения с БРИКС, более 40 стран либо официально подали заявки, либо выразили заинтересованность в присоединении к группе. Среди них Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезия.

«БРИКС является естественным полюсом притяжения, поскольку его главной целью является содействие многосторонности и глобальному управлению, не в последнюю очередь в области экономики и финансов», — подчеркнули в материале.

7 августа министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор на брифинге, посвященном грядущей встрече объединения, сообщила, что 34 государства подтвердили участие в предстоящем саммите БРИКС в Йоханнесбурге. Она добавила, что на саммите будет рассмотрен вопрос расширения БРИКС, и уточнила, что формальные заявки на вступление в объединение подали 23 государства.

Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. В ЮАР очно представлять Россию будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите в режиме видеоконференции. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, это не помешает полноценному участию главы российского государства в переговорах.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.