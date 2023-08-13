Экс-министр Украины Милованов предсказал раскол между Киевом и Варшавой

Напряжение в отношениях между Киевом и Варшавой возобновилось в контексте экспорта украинского зерна. Если политические лидеры в этой ситуации допустят ошибку, между Польшей и Украиной возникнет раскол, предсказал 12 августа в комментарии для The Washington Post бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

«Я беспокоюсь по этому поводу, потому что, вы знаете, история не дана, она не предопределена. Действия отдельных людей, особенно политических лидеров, имеют большое значение. И я думаю, что могут быть допущены ошибки. И если ошибки будут допущены, между Польшей и Украиной возникнет раскол», — сказал он.

Польские и украинские официальные лица открыто вступили в спор после того, как советник президента Польши Анджея Дуды по внешней политике Марчин Пшидач заявил, что Украина должна «начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для нее в последние месяцы и годы». Его высказывания были ответом на растущий спор между Киевом и Варшавой по поводу экспорта украинского зерна в Польшу.

В соответствии с соглашением, заключенным при посредничестве Европейского союза, Польше и четырем соседним странам позволено запретить импорт украинского зерна, чтобы защитить своих фермеров, но разрешить зерну пересекать их территорию на пути в другие страны. Срок действия соглашения истекает 15 сентября, но Пшидач и другие польские официальные лица призвали к продлению ограничений.

Спор также подчеркнул необходимость балансирования между собственными интересами и потребностями соседей и сторонников, отметила газета.

1 августа посол Варшавы в Киеве Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева. Министр заявил в интервью польским журналистам, что Украина получила огромную поддержку от Польши и Киеву стоило бы начать ценить ту роль, которую сыграла для него польская сторона.

На следующий день замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отметил, что отношения Киева и Варшавы «не самые хорошие» из-за высказываний представителей украинских властей. Яблоньский указал также и на то, что в отношениях двух стран существует ряд вопросов, по которым не достигнуто взаимопонимание.

В июне доктор наук и профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак заявил в интервью газете Rzeczpospolita о том, что Польшу буквально затопили импортные зерновые, особенно пшеница и кукуруза с Украины. Нынешние объемы импорта украинских зерновых повергают в шок, отметил он.