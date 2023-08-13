На Кутузовском проспекте в Москве авто влетело в столб и загорелось

В Москве в воскресенье, 13 августа, два человека погибли, когда водитель автомобиля BMW М8 не справился с управлением и на большой скорости врезался в столб, после чего автомобиль взорвался.

На кадрах аварии, которые есть в распоряжении «Известий», видно момент самой аварии и взрыва.

В салоне BMW М8 находилось два человека, оба погибли на месте.

Владелец автомобиля 63-летний Ахмахажа Мазакаев в разговоре с «Известиями» предположил, что за рулем в момент аварии мог быть его сын.

Ранее, 1 августа, на КАД в Санкт-Петербурге в результате ДТП с участием «Газелей» погибла женщина и пострадал мужчина. По предварительной информации, 20-летний водитель «Газели» врезался в другую «Газель», стоящую на правой полосе из-за поломки, а затем сбил ее 38-летнего водителя и влетел в ограждение.