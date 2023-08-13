В России расширили перечень жизненно необходимых препаратов

В список жизненно необходимых препаратов с воскресенья, 13 августа, вошли дополнительные формы четырех медикаментов, предназначенных в том числе для лечения детей с тяжелыми или хроническими заболеваниями. Постановление опубликовано на сайте правительства России.

Теперь в перечень жизненно необходимых лекарств вошли препараты: глекапревир+пибрентасвир в форме гранул для терапии при хроническом гепатите С, диспергируемые таблетки сапроптерина, которые назначаются для лечения фенилкетонурии (наследственное заболевание, связанное с нарушением метаболизма аминокислот. — Ред.), таблетки в пленочной оболочке иммунодепрессанта пирфенидон и подъязычные таблетки обезболивающего просидол.

На данный момент в список входят более 800 наименований.

Ранее, 8 августа, в Минпромторге заявили об отсутствии дефицита препаратов против ВИЧ. Как отметили в в ведомстве, производители обеспечены необходимым сырьем и расходными материалами, то есть в принципе дефицита не ожидается.

12 мая сообщалось, что 63 региона России в 2022 году направили на дополнительные закупки лекарств для пациентов с ВИЧ почти 4 млрд рублей. Такие данные указаны в ежегодном отчете проекта «Коалиция по готовности к лечению».