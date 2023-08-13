Die Welt рассказала о влиянии сомнений Шольца о передаче ракет Taurus на Украину

Сомнения канцлера Германии Олафа Шольца в решении о передаче Украине ракет Taurus вредят и Берлину, и Киеву. Об этом заявил обозреватель Тор Барфус в материале, опубликованном в газете Die Welt в воскресенье, 13 августа.

«Долгие колебания и размышления Шольца наносят вред не только Украине. <…> Подобно мальчику-пастуху, который кричал «волки-волки», он слишком часто использовал свой страх «эскалации» в качестве оправдания», — говорится в материале Барфуса.

Обозреватель считает, что Шольц подрывает доверие к себе, затягивая поставки вооружения. При этом он добавил, что Taurus глобально не повлияют на ход боевых действий.

Ранее, 11 августа, газета Bild сообщила о неготовности ФРГ передать дальнобойные ракеты Taurus Украине. Издание напомнило, что ранее с похожим заявлением выступил глава немецкого минобороны Борис Писториус.

До этого, 10 августа, председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила за поставку Киеву ракет Taurus. Проблема передачи ракет похожа на раннюю дискуссию о поставках танков, пожаловалась она.

6 августа поставить ракеты Taurus Киеву призвал депутат парламента ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц. Он стал первым, кто в рядах партии канлера Шольца выступил за это.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе.