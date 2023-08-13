Bild узнала о поставке Rheinmetall Украине беспилотной разведсистемы Luna NG

Немецкая компания Rheinmetall до конца года поставит Украине разведывательную беспилотную систему Luna New Generation (NG), сообщила 12 августа газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники в компании.

По информации издания, дрон Luna NG может находиться в воздухе 12 часов и вести разведку. Система дронов состоит из наземной станции управления и нескольких беспилотников, а также пусковой катапульты.

Bild уточняет, что система дронов может использоваться для разведки, обеспечивать сеть LTE и перехватывать или глушить связь.

Несмотря на активное использование беспилотников Украиной в последнее время, на Западе и на Украине признают существенные преимущества России в радиоэлектронной борьбе.

24 июля представитель украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Юрий Игнат заявил, что у ВС РФ большое преимущество перед ВСУ в радиоэлектронной борьбе, и прежде всего в борьбе с дронами. Он добавил, что у России есть мощные системы, которые позволяют подавлять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и принудительно их приземлять.

16 июля британское издание The Economist написало, что российские подразделения РЭБ эффективно глушат сигнал GPS поставляемой Западом техники Киеву, часто даже той, которую считали ранее неуязвимой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.