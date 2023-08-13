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Синоптики спрогнозировали в Москве дожди и до +24 градусов 13 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Облачно с прояснениями и небольшой дождь, местами с грозами, а также до 24 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Москвы в воскресенье, 13 августа. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +22…+24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +15.

В Московской области днем ожидается от +21 до +26 градусов, ночью температура понизится до +14…+16.

Прогнозируется южный и юго-восточный ветер со скоростью 6–11 м/c, местами порывы достигнут 15 м/c.

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

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В каких регионах высокие температуры задержатся до выходных

Ранее, 11 августа, руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал, что в Москве на выходных 12–13 августа ожидается теплая, но не солнечная погода. По словам синоптика, 12 августа в столице будет пасмурно, а скорость ветра с утра составит 3,8 м/с, вечером — 2,3 м/с. На следующий день ожидается облачная погода.

Ранее, 8 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал возвращение «египетских ночей» в Москве. Их обуславливают воздушные массы из Египта. «Египетские ночи» характеризуются жарой, удушливым воздухом и почти полной безветренностью.

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