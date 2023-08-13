Во всех соединениях РВСН прошел слет солдатских матерей

Во всех соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) прошел слет солдатских матерей. Родственники новобранцев прибыли в воинские части Саратовской, Астраханской, Оренбургской и Омской областей, чтобы повидаться с недавними призывниками. Минобороны РФ 13 августа показало, как проходили встречи.

Родители солдат провели с сыновьями день. Для них устроили экскурсии, показали, как воинских частях организован отдых и питание военнослужащих, как проходит боевое дежурство, с какой техникой и вооружением работают солдаты.

Особое внимание было уделено общению родителей с командованием соединений. В формате круглого стола обсуждались вопросы укрепления дисциплины призывников, дальнейшее участие в этом процессе родителей, поскольку слет направлен на морально-психологическую поддержку новобранцев и призван помочь им в адаптации к условиям военной службы.

Военнослужащим из отдаленных регионов страны организовали видеосвязь с родителями.

В честь встречи с родственниками в ракетных соединениях прошли показные выступления с демонстрацией элементов рукопашного боя, спортивные викторины в честь Дня физкультурника и концерты, подготовленные военнослужащими по призыву. Родители, в свою очередь, выступили перед сыновьями и вручили им «Материнские наказы».

В завершение слета командование ракетных соединений поощрило родителей военнослужащих, которые добились высоких показателей в боевой подготовке.

С 1 января 2024 года призывной возраст для военной службы в России повышен до 30 лет. «Известия» подготовили специальный материал о том, как будет работать призыв в армию и кого он коснется.