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В США восхитились возможностями обновленных систем российского Су-57

Military Watch: российские истребители Су-57 показали эффективность на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый комплекс радиосвязи, который улучшит взаимодействие с наземными системами, пишет 12 августа американский Military Watch Magazine. Кроме того, эти самолеты прошли серьезные боевые испытания, в отличие от иностранных аналогов.

«В отличие от китайских и американских аналогов, Су-57 прошел гораздо более тщательные боевые испытания, в том числе при выполнении сложных задач, таких как воздушно-десантные бои и подавление противовоздушной обороны на Украине», — говорится в статье.

Новый комплекс радиосвязи, защищенный искусственным интеллектом, разработан для улучшения передачи информации между самолетами и наземными системами, которые работают в диапазонах волн высокой частоты. Оптимизация связи с наземными средствами особенно важна для Су-57, поскольку он был создан для тесного взаимодействия с наземными системами противовоздушной обороны, такими как С-400, отметило американское издание.

«В отличие от тяжелых истребителей времен холодной войны, таких как Су-27, самолет Су-57 в первую очередь предназначался… для закрытия брешей в наземной сети ПВО с помощью собственных мощных датчиков и вооружения», — подчеркнула редакция издания.

Пятый элемент: на Украине начали действовать истребители Су-57
Это многофункциональные машины нового поколения

7 августа стало известно, что в Су-57 был внедрен комплекс бортовых средств цифровой связи. Новый комплекс работает в диапазонах высоких и очень высоких частот, обладает повышенной помехо- и разведзащищенностью.

4 августа сообщалось, что для российских Су-57 создали новые ракеты малой дальности РВВ-МД2. Они опережают американские разработки на 5–10 лет. Разработка и испытания ракеты «воздух–воздух» проведены в короткие сроки. К настоящему времени началось принятие боеприпасов на вооружение.

30 июля Military Watch отметил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 — самый опасный военный самолет Воздушно-космических сил РФ. В материале подчеркнули ценность таких характеристик, как исключительная маневренность, высокая мощность ракет класса «воздух–воздух» Р-77М и Р-37М, доступ к широкому спектру классов крылатых ракет.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

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