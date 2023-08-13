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Умерла дочь основоположника пилотируемой космонавтики Сергея Королева

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На 89-м году жизни скончалась дочь основоположника пилотируемой космонавтики Сергея Королева Наталья. Об этом в субботу, 12 августа, сообщил «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«Роскосмос» выражает глубокие соболезнования семье Натальи Сергеевны Королевой», — сказано в сообщении госкорпорации.

Наталья Королева родилась 10 апреля 1935 года и в течение своей жизни была известна как высококвалифицированный хирург и доктор медицинских наук.

Королева работала в Московской городской клинической больнице им. С. П. Боткина и НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР

В 1982 году Королева стала профессором в Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова. Она также была академиком Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.

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