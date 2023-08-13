Владелец взорвавшегося в Москве BMW М8 предположил участие в аварии своего сына
Владелец автомобиля BMW М8, который взорвался в Москве, в разговоре «Известиям» в воскресенье, 13 августа, предположил, что за рулем в момент аварии мог быть его сын.
Спорткар BMW М8 принадлежал 63-летнему Ахмахаже Мазакаеву. Он занимался сдачей в аренду этого и других автомобилей.
По предварительным данным, в машине на момент взрыва мог находиться его 21-летний сын Лерса Мазакаев.
«Может быть, он был за рулем. Да, наверное, был там», — предположил хозяин спорткара.
Ранее в этот же день на Кутузовском проспекте водитель BMW М8 не справился с управлением и на большой скорости врезался в световую опору, после чего автомобиль взорвался. В салоне находились водитель и пассажир, оба скончались на месте.