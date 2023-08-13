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Историк Чубарьян рассказал о многополярном подходе к истории в новом учебнике

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Новые учебники по истории для 5–9-х классов призваны изменить уже ставший привычным европоцентризм в сторону многополярности. Об особенностях пособия российский ученый, историк Александр Чубарьян рассказал 13 августа в программе «Известия. Главное».

«Главная задача, мне казалось, чтобы дети могли понять процесс, как развивались события. История — это не черно-белая картинка, история имеет очень много разных цветов, проявлений, факторов», — прокомментировал эксперт.

В новом учебнике истории больше внимания отведено странам Азии и Африки, информации по которым в прежних пособиях было недостаточно для того, чтобы у учеников сложилась полная картина мира. Большая часть изучения мировой истории раньше отводилась на Европу и США, теперь же обучающимся предоставлена возможность расширить свои представления о всех государствах планеты.

«Недавно я видел новую программу для средней школы министерства образования Франции. Но это любопытный феномен: они совершенно апологезируют Наполеона. Можете себе представить, в новой программе вообще не упомянуто, что он имел поход на Россию», — сообщил историк.

Чубарьян поставил перед собой задачу не только показать все значимые факты мировой истории, но и раскрыть современные события, которые имеют огромное значение для истории.

«Сейчас некоторые говорят, что современные события еще только в процессе, они идут, поэтому давать общую оценку довольно сложно», — прокомментировал ученый.

Однако он выразил мнение, что в новый учебник истории крайне важно включить хронологию событий специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, именно такое широкое понимание исторических процессов позволит школьникам сформировать свою картину мира и понять, что стало первопричиной конфликта.

Чубарьян также напомнил, что первые варианты нового учебника истории под его авторством будут готовы к концу этого года. Обучение по ним начнется уже с 1 сентября 2024 года.

«Новый учебник истории поможет школьникам осмысленно ознакомиться с темой СВО»
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В рамках этой же программы Александр Чубарьян рассказал, какие недоработки присутствуют в школьных пособиях по обществознанию и почему это негативно влияет на изучение истории.

Тогда же историк выразил мнение, что в новом учебнике истории для 5–9-х классов будет пересмотрен взгляд на Российскую империю. Так, он отметил, что это государство совершенно неправильно сравнивать с колониальными странами, такими как Британская империя.

11 августа стало известно, что в России готовится дополнительное пособие по военной истории для учителей 5–11-х классов. Также в новый учебник по истории России для 11-классников внесли параграф «Минские соглашения — что это было».

За день до этого, 10 августа, «Известия» показали процесс печати новых учебников по истории для старшеклассников. Заказ на печать книг был получен в начале августа, а первая партия пошла на отгрузку несколько дней назад

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