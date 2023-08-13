«Ростов» всухую разгромил «Рубин» в матче четвертого тура РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» на домашнем поле разгромил гостей из казанского «Рубина» 12 августа в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Хозяева поля не дали соперникам шанса даже на гол престижа — итог игры 3:0.

Первый тайм голами не увенчался, все три пришлись на вторую часть матча. Ворота соперников на 52-й минуте распечатал Николай Комличенко, на 78-й еще один мяч в победную копилку добавил Андрей Лангович. На 88-й третьим голом победу «Ростова» закрепил Егор Голенков, сообщил «Спорт-Экспресс».

По итогам матча «Ростов» с семью очками занимает в турнирной таблице чемпионата пятое место, прервав неудачную серию из трех матчей. «Рубин» с двумя очками находится на 13-м, серия без побед у команды достигла шести матчей.

В этот же день московский футбольный клуб «Локомотив» на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с самарскими «Крыльями Советов» в матче четвертого тура РПЛ. На 86-й минуте счет открыл защитник самарского клуба Николай Рассказов.

8 августа в матче второго тура группового турнира РПЛ Кубка России «Локомотив» обыграл казанский «Рубин». Счет на 63-й минуте открыл форвард Владислав Сарвели, гости на 59-й минуте не реализовали пенальти.