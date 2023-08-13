Реклама
Прямой эфир
Мир
В Анкаре сообщили о возможной встрече Путина и Эрдогана в августе
Армия
Артиллеристы группировки «Юг» уничтожили боевиков ВСУ на белогоровском направлении
Мир
Китай не пригласил на форум «Пояс и путь» некоторых глав стран Запада
Происшествия
Пушилин сообщил о гибели одного человека в результате обстрела ВСУ Донецка
Мир
В Сирии двое военных погибли при попытке террористов прорвать линию обороны
Мир
Боррель заявил о подготовке ЕС к введению санкций против Нигера
Мир
Пекин указал на отсутствие интереса США к решению украинского кризиса
Армия
Бойцы 9-й ОМСБр обнаружили и уничтожили расчет беспилотников ВСУ
Наука и техника
Станция «Луна-25» провела коррекцию траектории перелета к спутнику Земли
Общество
В Мариуполе завершилось строительство новой школы «Невская»
Армия
Экипаж БМП скрытно подобрался и ликвидировал корректировщиков ВСУ
Общество
Дочь конструктора Сергея Королева Наталья умерла в возрасте 88 лет
Происшествия
В Оренбургской области двое несовершеннолетних погибли в ДТП с электросамокатом

Пожар в банном комплексе

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023